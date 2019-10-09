73歲的嘉義市嘉邑行善團前總幹事王貴禾9日持刀砍傷行善團慈善基金會執行長邱楹棟，邱的頭部、肩部及手部受傷，送醫院急救，王男自承是財務問題以致一時衝動砍人，但行善團理事長蔡萬華表示，沒有財務問題，王男已離職卻突襲邱執行長，是王男情緒管理有問題。雙方各說各話，有待檢警調查釐清。

王貴禾說，嘉邑行善團申請立案成立嘉邑行善團慈善基金會，關係到行善團的財務管理，他當總幹事屢次提出異見，因意見不合，原擬請辭，卻於9月6日行善團召開臨時理事會被解聘。

下午他到行善團找邱楹棟，他一時氣憤，拿菜刀朝邱楹棟揮舞，看到邱流血，他報案並向警方自首，自責太衝動。

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，為了擴大服務能量，嘉邑行善團慈善基金會經過會員大會及理監事會同意已成立，預定11月30日揭牌，王前總幹事於8月20日表示要請辭，9月6日理監事臨時會同意，他已於9月30日離職。

蔡萬華說，行善團沒有財務問題，邱楹棟目前擔任基金會執行長，在辦公室辦公突然遭王前總幹事持刀砍傷，顯示王的情緒管理不當，究竟是誰打119求救及報案？須由警方調查釐清。

嘉基急診部表示，傷者身上有多處撕裂傷，頭部、左手臂、肩部的傷口較深，須進一步由整形外科治療處理，但意識清楚，生命徵象穩定。

警方趕到現場發現行善團辦事處裡地上有2灘血跡，邱楹棟已送醫急救，據了解，王嫌主動向警方報案，坦承拿菜刀向邱揮舞，警方不排除依殺人未遂罪將王嫌移送法辦。

(中時 )