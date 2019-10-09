鍾欣凌(右)與王少偉在新戲中扮演母子。（公視提供）

金鐘雙視后鍾欣凌(右)、黃姵嘉首合作新戲《我的婆婆》。（公視提供）

甫獲金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎的鍾欣凌又要推出新作品。這回她與金鐘製作陳慧玲、導演鄧安寧聯手、演員王少偉等人合作，2020年7月播出，在公視推出40集規模鉅作《我的婆婆怎麼那麼可愛》（以下簡稱《我的婆婆》）。

該劇主要演員包括鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀（小甜甜）、詹宛儒、陳禕倫，及友情客串于子育、劉品言、楊小黎、藍雅芸卡司堅強，還有特別客串曾國城以及許孟哲，陣容龐大值得期待。

劇情描述小鷗（黃姵嘉飾）是蘇家的小媳婦，進門前後，公公跟老公相繼過世，婆婆彩香（鍾欣凌飾）認為都是小鷗「帶賽」的緣故。承受著喪夫喪子之痛外還要一人獨撐家族餅店「珍賀齋」，只剩一個忠誠的員工發貴（張書偉 飾）願意留在餅舖工作；失落哀痛的彩香決定北上依靠3子1女度過晚年，但兒女卻只想要她的錢，不想好好照顧她；小鷗假裝事不關己，泛濫的同情心卻讓她想幫婆婆，相處之間有笑有淚。

劇中，鍾欣凌與王少偉飾演母子，因2人在13年前就曾共同主持外景節目，建立深厚的友誼，合作拍戲默契極佳。也入圍本屆金鐘獎風格節目主持人的王少偉，透露金鐘獎頒獎典禮當天早上，曾和鍾欣凌互相傳訊息幫對方加油打氣：「我那天一早就用訊息跟我媽（指鍾欣凌）說加油，互相集氣！這次媽媽拿了獎，全家都替她開心。」

有趣的是頒獎給鍾欣凌的楊小黎，在該劇中飾演二媳婦，另一位媳婦則是黃姵嘉，3人在《我的婆婆》中有非常多精彩的對手戲。

製作人陳慧玲表示：「非常開心可以在《雨後驕陽》後再度跟欣凌合作，這次的新戲可以再看到不一樣的她，她真的太可愛了……欣凌的演技無庸置疑，但這次她在詮釋婆婆這個角色對她來說又是一個新的突破，除了『跨齡』扮演一家之主，也挑戰她以前都沒有嘗試過的反差裝扮，請大家拭目以待。」

導演鄧安寧表示：「鍾欣凌是一個合作起來很舒服的演員，王少偉在劇裡面扮演她最古靈精怪頭腦動最快的兒子，想盡各種方法要來騙養老金，簡單來說就是個『不孝子』，也可以從這裡來觀察每個人的選擇其實都是有依據的，簡單卻又「促咪」的劇情裡，都是我們日常的家庭生活寫照，透過這些演員，可以看見他們以不同的表演方式，呈現給大家的會是既荒謬又好笑又心酸的感受。每位演員搭上戲都會擦出很多新的火花，值得觀眾期待。」

(旺報 )