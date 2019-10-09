配合交通部觀光局辦理擴大國旅秋冬遊自由行優惠活動，原民會提供6萬份折價券優惠，單筆最高現折500元。凡自由行旅客可上原民會官網申請，每筆最高折抵500元，不得兌換現金，可至全台原民會認證店家消費抵用，也提供使用行動支付者回饋，活動期間自即日起至12月31日止。

原民會表示，為促進國民旅遊至原住民族地區消費，活絡原住民族地區旅遊活動，特邀請原民會長期輔導Ayoi阿優依各門市、精實創業業者及各縣市政府推薦優秀店家，全台百餘家原民好店一同加入本次秋冬遊活動，以促進原住民族地區觀光產業發展，共創原民好物購物熱潮。

原民會說，凡團體旅遊前往參與原民會108年公告「部落心旅行」遊程，每人每日最高獎勵500元，每團應至少15人，每團上限5萬元及自由行加碼活動折價券優惠500元等，有效刺激淡季國旅市場，預期可帶動約12萬人次赴部落旅遊，創造直接及間接觀光效益約產值約1.76億元。

原民會表示，目前符合的店家有60餘家，目前各縣市政府還會陸續回報，會再更新在官網。

(中時 )