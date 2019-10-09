捷運三鶯線，新北市政府2016年宣布榮工團隊得標，落選的中華工程團隊不服，提行政訴訟請求撤銷審標處分及決標處分，最高行政法院審理認為，原審台北高等行政法院，認定得標的榮工團隊並沒有投標文件不符合招標文件、偽造或變造投標文件情事，今(9)日判決中華工程團隊，敗訴定讞。

2016年3月，新北市府採購處公開招標捷運三鶯線，共有3組廠商參與投標，包括「榮工工程、日商日立與義商安薩爾多」、「中華工程、德商西門子、韓商現代樂鐵」、「工信工程與加拿大商龐巴迪」。

同年4月13日，採購處資格審查，認定中華工程及榮工兩組符合規定，可參加評選簡報，同年5月16日，採購處辦理第二次招標決標會議，由榮工團隊評選為最有利標廠商，因此決標。事後中工不服，認為安薩爾多所提廠商特定資格工程實績證明，與投標須知規定不符，依政府採購法規定提告新北市府採購處。

北高行審理認為，實績證明文件符合投標須知規定，並沒有投標文件內容與真實情況不符情事，也沒有偽造、變造情事，判中華工程團隊敗訴。中華工程團隊不服提上訴。最高行政法院審理後，認為原判決並無不當，中華工程團隊主張採購處在後階段評選程序作成決標處分違法，請求判決撤銷決標處分及該異議處理結果、申訴審議判斷，沒有理由，今(9)日駁回上訴，全案確定。

(中時 )