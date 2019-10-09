市議員謝美英出示多張上周會勘青埔壘球場照片，質疑工程收尾緊迫。（甘嘉雯攝）

市議員謝美英出示多張上周會勘青埔壘球場照片，質疑工程收尾緊迫。（甘嘉雯攝）

全國運動會即將舉行，市議會9日進行市府體育局工作報告，場館整備進度到底完成沒？市議員謝美英出示多張上周會勘青埔壘球場照片，質疑工程收尾緊迫，擔憂如何承接大型活動？體育局表示，大多數場館都已興建或修繕完成，目前僅剩大園沙灘排球場，預計明、後天報竣工，舉行全運會沒有問題。

「我們準備好了！」體育局長莊佳佳口號喊得響亮，但謝美英指出，上周探訪幾處場館，發現市府針對青埔壘球場進行圍網、夜間照明、機電工程、噴灌系統進行改善，工程經費1367萬8000元，工程仍在收尾階段，賽場周邊仍擺放施工機具等，認為距離比賽僅剩1周，「室外比賽最擔心大雨，市府體育局是否心存僥倖，沒發生狀況就賺到了呢？」

體育局表示，應該可以如期完成，全運會34個競賽項目分散45個場館舉行，帆船、划船、輕艇、桌球、保齡球、棒球、自由車場地賽、武術、現代五項及高爾夫等10個競賽種類，由於場地條件、天候環境以及適逢國際賽事等因素，陸續於9月份起開始比賽，桃園已拿下7金8銀13銅。

市府資料，桃園市立田徑場、青埔慢速壘球場、大園沙灘排球場、竹圍海域（帆船）、崙坪國小（鐵人三項）、青埔運動公園棒球場、阿姆坪場地整建工程（划船、輕艇），都表定在8、9月份完工，距賽事時間很近。

多名議員認為，在辦完全運會之後，賽事場館也要妥善利用，不要變成另一處蚊子館。

(中時 )