演員太保（張嘉年）在港台演過多部作品，曾兩度入圍金馬獎最佳男配角，2000年以《運轉手之戀》拿獎，相隔19年以《叔．叔》入圍最佳男主角獎，劇組日前前往2019年釜山影展進行國際首映，電影和演出頗受好評，他卻始終保持平常心。

太保帶著淡然語氣說：「監製立刻告訴我（入圍），但我正在忙，後來有收到大家的恭喜。」他認為獎項是最大的推動力，但絕不是演戲目的，「能拍到每部戲都是緣分，沒得強求。」不過坦言該片挑戰性極高，出道多年首度飾演同志，自認是「很大膽的第一次」。

太保表示，當初導演楊曜愷苦尋不到適合演員，看過他演出翁子光執導的《明媚時光》後，從香港遠道而來誠懇邀請，太保最初頗掙扎猶豫，因為儘管認識許多同志朋友，卻不了解他們的內心。他還先向家人報備，沒想到老婆看了劇本之後大讚編劇有才華，太保也決定嘗試高難度角色，「難得碰到好的、另類的劇本，又是在我的影視範圍沒有接觸過的。」

該片描寫一對上了年紀的同志愛人故事，太保表示劇情平實，「沒有色情或大吵大鬧。」日前在釜山影展放映時，他看到許多觀眾深受感動，「眼眶濕紅，不是大哭。」

他也帶著老婆和女兒一起觀影，精通韓文的女兒還在當地擔任他的專屬「翻譯官」，但是否不習慣變成「同志」的爸？他笑說：「從開始養育他們就知道我是個演員，能演同志表示老爸的演技還是很不錯的。」之後將帶著參加「大型派對」的心情出席金馬。

(中時 )