新北市三重區承德里長吳政權將民眾丟棄馬桶、垃圾整理改種成香草植物。（三重區承德里長吳政權提供／戴上容新北傳真）

新北市三重區承德里長吳政權將民眾丟棄馬桶、垃圾整理改種成香草植物，除美化公園外，也修剪多餘香草植物製成防蚊液，深獲里民好評，區公所日前更一口氣訂1000罐防蚊液，美化社區的同時，也帶動里民防疫觀念。

吳政權表示，三德公園屢遭民眾棄置盆栽、大型廢棄物，甚至馬桶都搬出來丟棄，妻子蔡惠如認為有些東西還可環保再使用，於是將廢棄物改造成各種香草植栽，現在三德公園綠意盎然香氣十足，居民大讚「公園變得好香、好漂亮！」

蔡惠如說，社區香草植栽越積越多，於是她將修剪後的香草枝葉供里民入菜、做洗碗精，又請來老師教導製作難度較高的防蚊液、有機面膜，其中有機防蚊液以香草、中藥不加防腐劑製成，最受里民歡迎；三重區長劉來通在因緣際會下試用防蚊液，覺得效果奇佳，一口氣訂了1000罐防蚊液以供防疫。

「公園現在是我們的寶地」在地民眾吳小姐表示，三德公園香草植物區，是大家最喜歡的地方，香草製作的面膜、洗碗精等小物趣味又環保，很感謝里長、里長夫人盡心盡力為社區居民著想。

(中時 )