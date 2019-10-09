即將迎接120周年校慶的龍潭國小，上月請來開鎖達人將日據時代奉安庫「開箱」後，發現網路上開始流行起另類開箱，各行各業將工作內容與用具排列後空拍，引發潮流。龍潭國小教師們也開起箱了，甚至還搭上國慶日，推出雙十版本的開箱文，照片貼出後引起迴響，不少網友還努力睜大眼想要找「彩蛋在哪裡？」

龍潭國小因日前從倉庫找到日據時代的保險箱「奉安庫」，因無法打開，請來開鎖達人一舉突破難關，順利「開箱」一探奉安庫內究竟，雖然內部空空如也，但也讓校方決定把這個古老的保險箱存放校史室，在校慶當天給民眾欣賞。

隨著奉安庫「開箱」，網路上也有從國外引起的開箱潮流，各行各業人士揭密自己的工作內容，讓龍潭國小教師們也興起開箱念頭，拍起了各處室的開箱照。首發的學務處就拍下各組常用道具，包括清潔用品、旗幟、排球等等，甚至還有一個小小的數字彩蛋「9487、就是霸氣」供細心網友尋找，讓人會心一笑，也引起眾多討論。

趁著開箱風潮正盛，校方又在國慶日前夕推出科任教室雙十版開箱文，包括自然 社會 藝術與人文、英文等科任教師，擺出雙十造型躺在地上，還帶入近來中國大陸的網紅哏，要陪網友們度過「樸實無華又不枯燥的」連假行程，笑翻一干網友。

校長楊雅芳表示，龍潭國小即將120歲，雖然是老校但老師們都跟得上時代，充滿創意與活力，她大讚學校老師們創意豐富、版面設計安排精美「超有才」，她認為龍潭國小校風開放，每位老師都很願意去嘗試，展現出不同世代多元的包容力。同時更歡迎校友們在12月7日當天120周年校慶回娘家，感受龍潭國小的百年風華與魅力。

(中時 )