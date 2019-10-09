警方起出做案用的刀械棍棒，以及本票、借據、現金等證物。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

台南一名25歲的羅姓男子平日經常聚眾滋事，還向經營娛樂場所的店家收取保護費，稍有不從甚至動手砸店，也裝出一副大哥模樣，吸收不經世事的青少年充作小弟，以「陸橋幫」為名在地方上興風作浪、逞凶鬥狠，麻豆警分局成立專案小組蒐證數月，見時機成熟，聯合台南市刑大及保大霹靂小組出動將羅男及幫眾一網打盡，依組織犯罪條例、傷害、恐嚇、妨害自由及聚眾等罪嫌送辦，因惡性重大，檢方將申請羈押。

據了解，「陸橋幫」平時在官田、麻豆、六甲等地橫行，今年8月因與人發生糾紛，羅竟率眾進入六甲區一間釣蝦場，直衝包廂毆打被害人，造成多人腦震盪、頭部撕裂傷，還遷怒店家，持滅火器四處噴灑並砸毀店內物品，另外一家釣蝦場也曾被用類似手法「處理」，和店家無法做生意，平白蒙受損失。

今年9月間，羅男與幫眾駕車進入官田區某聚落時，因車速過快遭到當地民眾勸阻，他心生不悅，還「烙人」持刀擅闖民宅並嗆聲恐嚇，行徑十分囂張，是地方治安毒瘤。

麻豆警方成立的專案小組蒐證數月，在今天會同台南市刑大及保大霹靂小組等警力兵分多路，逮捕羅男及幫眾共10人到案，查扣鋁棒、鋁棍、木刀、西瓜刀、沖天炮、本票、借據、現金4萬4500元、行動電話等證物，瓦解不良幫派勢力。

麻豆警分局長楊慶裕表示，青少年容易受到同儕影響，萬一不慎被誘加入幫派，不但危害社會也斷送自己前途，為此警方將全力掃黑，保護青少年及維護社會治安。

(中時 )