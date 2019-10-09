台北市長柯文哲10日上午將在北市府廣場，參加中華民國108年度國慶升旗暨慶祝活動，鴻海創辦人郭台銘也確定會出席，不過稍早又有消息傳出親民黨主席宋楚瑜也會到場。

由於宋楚瑜是北市府首席市政顧問，北市府副發言人黃瀞瑩對此證實「宋楚瑜也會出席」。

(中時 )