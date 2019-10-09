北市雙十節升旗 郭柯宋三巨頭將相見歡 19:372019/10/09 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘（左起）、台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜10日將一起出席北市府廣場的雙十節升旗活動。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲10日上午將在北市府廣場，參加中華民國108年度國慶升旗暨慶祝活動，鴻海創辦人郭台銘也確定會出席，不過稍早又有消息傳出親民黨主席宋楚瑜也會到場。 由於宋楚瑜是北市府首席市政顧問，北市府副發言人黃瀞瑩對此證實「宋楚瑜也會出席」。 (中時 ) #市府 #宋楚瑜 #出席 #升旗 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜的三條路 04:102019/10/05 時論廣場 三大失算 王金平總統夢恐破滅 09:242019/10/08 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 10:312019/10/08 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 11:052019/10/08 政治 宋楚瑜選總統？可能在國慶日宣布 20:232019/10/08 政治 宋楚瑜將出席總統府前國慶大典 20:412019/10/08 政治 國慶日爬硬漢嶺 侯友宜：用行動證明愛國精神 10:212019/10/09 政治 親民黨再證實 將參與2020總統大選 十月底前確定人選 10:442019/10/09 政治 親民黨團：消防人員裝備不足問題 中央應協助地方改善 10:502019/10/09 政治 支持宋選總統？柯：真的發生再講吧 13:122019/10/09 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜真的GG了？網：笑死！ - 政治 見這人力挺韓國瑜 葉毓蘭驚呼：起風了！ - 政治 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 肺腑之言？陳致中建議韓國瑜：該出大絕招了！ - 政治 羅文嘉轟柯P販賣機政策扯陳明文 英系中常委要卓榮泰處理 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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