近日臉書網路有網友散布與登革熱疫情事實不符之影片，誤導社會大眾視聽，台南市登革熱防治中心針對不實報導內容，要求散布者限期於今天午夜12點前將該影片下架，不要斷章取義，造成廣大市民誤會，否則將採取法律途徑，並將依傳染病防治法相關規定進行後續查處及提告事宜，請散布者自重，勿再散布不實報導。

台南市登革熱防治中心表示，9月29日星期日上午10點整，台南市政府登革熱中心記者會針對第26、27、28例與境外第32病例（9月12日發病，9月29日已無傳染力）關聯發布疫情，絕無隱匿疫情致引肇成大群聚感染，且所有應進行化學防治作為皆已完成，市府團隊把來台就讀的學生視為台南子弟一般呵護，不希望學生因疫情遭貼標籤待遇。

成大代表也以一顆愛護疼惜學生的心，當天有向記者說明該生國籍，並取得在座媒體人諒解，將其少有國籍以東南亞外籍人士說明，影片討論是希望不要公布國籍，而是用「境外」陳述，因為，公布國籍與否和防疫工作好壞完全無關，絕無疫情隱匿。

然而，當天卻有非專業「有心人士」為自我或特定目的，而將善意討論掐頭截尾並翻攝分享至YouTube、爆料公社、臉書等不實內容，市府硬起來要求這位有心人士下架影片。

市府提醒市民朋友，散播關於登革熱疫情的錯誤不實訊息，不僅會不當造成廣大市民恐慌，也會影響政府防疫工作的進行，害人害己，請市民朋友不要以身試法。

(中時 )