袁詠琳今年第三度擔任美國棉代言人，十月底即將前往美國棉田實地拍攝MV，袁詠琳開心說是她第一次出國拍MV，有機會回到從小生長熟悉的德州拍攝，希望可以回家休息及陪伴媽媽，至於被問到近期戀情，袁詠琳哀怨大喊「感覺會單身一輩子」，還笑說媽媽每次打電話來，第一句話是問：「妳還是沒有男朋友嗎？」，此外媽媽還催促她趕快去凍卵，甚至認真幫忙查資料，讓袁詠琳哭笑不得。

袁詠琳與美國棉駐台代表邱秀玲合照。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳擔任美國棉永續環保大使，提到自己平常出門除了會帶保溫瓶、環保餐具、環保吸管外，還會帶專屬「枕頭」，不然會睡不好，之前還用很醜的袋子裝枕頭，笑說「造型師看不下去，還特地幫我買了一個漂亮的袋子裝枕頭」，此外因為自己喜歡畫畫和做手工，隨身也都會帶畫畫工具和十字繡針線等。

袁詠琳自爆隨身都要攜帶自己的枕頭，才能安心入眠。（杰威爾音樂提供）

日前赴內地錄影節目，袁詠琳患支氣管炎，嚴重到被醫生警告恐會變成慢性支氣管炎，讓她很緊張，也提到自己常常感冒就會很嚴重，像上次出EP因為感冒，宣傳通告通通取消。但話鋒一轉，笑說自己工作很忙「反而都不會感冒」，提到前陣子和卜學亮、江美琪等一同主演的《綠島小夜曲》音樂劇時，大夥還教「穴道按摩法」，有時頭痛或落枕，按摩或拍打某些部位，立刻緩解不適，相當神奇。

近期袁詠琳和蔡昌憲一同主持東風衛視最新型態音樂節目《週末PARTY UP》，是她首度擔綱主持人，全新挑戰讓她很開心，此外近期也將持續錄唱新歌，接下來也會有新作品與粉絲見面。

(中時 )