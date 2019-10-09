刑事局日前公布，知名訂房網站「Booking.com」疑個資外洩，165反詐騙諮詢專線從今年5月起，陸續接獲民眾報案，指在「Booking.com」消費後遭遇詐騙，累計至9月底被騙人數已達228人，財損金額達3362萬元。

「Booking.com」荷蘭總公司得知後，8日主動聯繫刑事局，雙方召開2小時視訊會議後決定合作追查，並建立聯繫窗口，防止類似事件再發生。

刑事局表示，165反詐騙專線每周均會公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑因持續發生消費者個資外洩情形，從今年5月迄今已連續21周上榜，上榜次數是各類電商平台中最高者，相較其他訂房網站及電商大部分都只有零星案件，甚至沒有發生件數，「Booking.com」顯然在資安防護上出現漏洞。

「Booking.com」荷蘭總公司合作夥伴的反詐欺部門，經透過我駐歐聯絡官聯繫刑事局，昨天下午與刑事局召開視訊會議，雙方達成多項合作共識，該網站將持續清查被害人個資究竟是因資安漏洞外洩，還是合作飯店出問題，防止再遭詐騙集團利用犯罪。

(中時 )