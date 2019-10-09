稻米評鑑為求公正，加入儀器檢測的客觀數據。（取自新浪微博＠中國黑龍江國際大米節）

第二屆「中國·黑龍江國際大米節」（以下簡稱「大米節」）10月10日至１４日在哈爾濱舉行，今天（10月9日）先公佈稻米品評品鑑活動結果，由日本魚沼市的越光米和大陸黑龍江哈爾濱五常市安家鄉的「五優稻4號」獲得金獎。

主辦單位表示，9月30日下午5點報名截止時，大陸的中國農業農村部穀物及製品品質監督檢驗測試中心（哈爾濱）總共收到來自日本、泰國、越南、南韓、俄羅斯、巴基斯坦、柬埔寨、寮國的45份稻米樣品，以及大陸各優質水稻主產省的206份稻米樣品參賽。

30名來自各國家的稻米專家組成品評品鑑評審委員會，花9天時間，針對參賽的261份樣品米的外觀、理化、品種真實性、純度等進行相關檢驗。為凸顯品評品鑒的國際性、權威性、公正性，這次活動採取儀器檢測和專家品評相結合的方式進行，最終，由日本魚沼市的越光米和中國五常市安家鄉的「五優稻4號」獲得金獎；銀獎為黑龍江省大慶市肇源縣鯰漁溝農場的「吉源香1號」、甘肅寧夏回族自治區興唐米業集團水稻種植基地的「寧粳43」和吉林農業大學水稻所的「吉農大531」。

(旺報 )