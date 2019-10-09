強颱年年都有，但示意圖可以和期刊論文裡畫得很像，真的不簡單。(圖擷自台灣颱風論壇)

哈吉貝颱風5日路徑預測圖。(圖擷自日本氣象協會)

日本挫咧等，今年度最強颱哈吉貝恐將直撲日本關東！台灣颱風論壇今(9)日表示，哈吉貝經一整天眼牆置換，下午颱風眼已明顯擴大且環流相當廣闊，它的示意圖神似期刊論文，根本就是活體颱風教科書。以目前颱風發展來看，其風雨程度將如去年燕子颱風，17級強風恐將重創日本。

台灣颱風論壇表示，哈吉貝颱風經昨(8)日一整天的眼牆置換，今午一點左右日本向日葵8號拍攝到的颱風影像，颱風眼已明顯擴大，且環流相當廣闊，接下來12小時，它都處於颱風最強階段。網友形容，它將是今年度很完美的颱風，更有人稱它是「教科書等級的颱風」。

台灣颱風論壇指出，強颱年年都有，但示意圖可以和期刊論文裡畫得很像，金價謀甘丹(真的不簡單)，哈吉貝根本活體颱風教科書。

中央氣象局資料顯示，哈吉貝9日14時的中心位置在北緯20.6度，東經139.9度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。有網友預估，12小時內七級風暴風半徑將擴大到350公里！

日本氣象協會分析，明日下午哈吉貝勢力將抵達日本南方，約在11日威力增強，並轉向東北前進，以強颱之姿從西日本往東日本接近甚至登陸。颱風接近的地區將出現的17級(每秒風速在56.1~61.2公尺)強風，與9月的15號颱風法西、去年21號颱風燕子相當，

(中時電子報)