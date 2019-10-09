導演張作驥8日帶著子弟兵影帝鄭人碩、影后李亦捷、新演員邱志宇、蘇俊忠、女星陽靚參加台北時裝周，一幫演員首次斜槓當模特兒、走伸展台，會促成這次演員走秀，要追朔至張4年前的作品《醉．生夢死》，此次則是他的報恩行動。

當年《醉．生夢死》劇組赴影展穿的服裝就是出自黃世舜之手。（海鵬提供）

4年前《醉．生夢死》入圍柏林影展電影大觀單元，當時張作驥正在打官司，經濟拮据，主辦單位也補助不多，一夥人到了德國，苦惱衣服沒著落，透過圈內人介紹，認識在當地打拼的台灣服裝設計黃世舜，黃跟出席影展的演員要了尺寸，借出自己的衣服，包含紅毯跟映後每人各兩套，分毫未收，還掏腰包從慕尼黑請來造型師跟梳化，只為讓台灣影人在國際影展能風風光光。

鄭人碩一顆油頭造型回家洗了好幾次。（SS20台北時裝週大會提供）

時隔4年，黃世舜這次回台參與台北時裝周，張作驥得知消息，馬上把今年推出的新作《那個我最親愛的陌生人》片中演員找回來，擔任模特兒為黃站台，其中為工作忙得不可開交的鄭人碩，依舊現身力挺，爆笑的是他回到家後卸妝洗頭，卻因為頭上髮膠太牢固，洗頭洗到凌晨3點，總共洗了13次；李亦捷則因為身材嬌小，自嘲設計師拿童裝給她穿。

演員邱志宇（左）和造型大師李明川合影。（海鵬提供）

時尚大師李明川也現身時裝周，他看完這群演員走秀的處女秀，開心表示：「真的太有趣了，就有種小學生剛開始上學，不知道怎麼做，又想學又不知道怎麼走伸展台，這畫面太珍貴，下一次再不會有這種感覺了。」

(中時 )