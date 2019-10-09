搖滾樂團「傷心欲絕」將在11月9日首次在Legacy舉辦《遜到簡直是個藝術品》演唱會，近日推出新歌MV〈如果她離開你 你會不會瘋掉啊〉，由吉他手劉暐創作，吐露自己今年度過被離職又被分手的一年，副歌不斷重複「你會不會瘋掉啊」，彷彿喊出對生活的無奈，就像是被人往臉上揍一拳後，即便生活慘淡不堪，依舊感謝歌迷支持，讓他激起感恩的心。

搖滾樂團「傷心欲絕」11/9將推出新專輯《遜到簡直是個藝術品》。（相知音樂提供）

新歌MV由導演陳容寬拍攝，以脫口秀方式呈現，6個人在鏡頭前生無可戀的表情，表現出無奈與厭世感，即便演完收工也毫無感情領完錢下班，只剩下主持人獨自面對假人。在舞台上賣力裝High的主持人，請到另一位導演洪靖安友情演出，看似搞笑的演出，對比後面樂團無情反應，也是一種遜到簡直是個藝術品的表現。MV中還找來許多假人模特兒「客串」台下觀眾，其中還有一尊是上張專輯封面拍攝的假人，被團員笑稱「老朋友來探班」。

傷心欲絕推出新歌〈如果她離開你 你會不會瘋掉啊〉。（相知音樂提供）

導演說在7、8年前就看過「傷心欲絕」的演出，當時就被他們現場能量給震撼到，他說：「傷心欲絕的歌雖然像對生活抱怨或發洩，卻感受到很真實，比嘻哈的real還更real，他們不裝B也不做作。聽他們的歌就像是看了英雄片或是災難片那樣事不關己，卻又有一種『好像是唉』的熟悉。」睽違2年的全新同名專輯《遜到簡直是個藝術品》，也將在演唱會同步首賣。

(中時 )