海洋四省紐芬蘭。圖：加航提供

黃刀鎮極光為加拿大航空的熱門旅遊景點。圖：加航提供

冬季的加拿大可一次體驗多種精彩雪地活動。圖：加航提供

即日起，加拿大航空於官網推出線上旅展優惠。10月31日前購買經濟艙、豪華經濟艙及尊享商務艙來回機票，飛往加拿大及美國各大城市，無須輸入特別促銷代碼，即享限時優惠，到魁北克看冰雕，或造訪蒙特婁燈光節，探索北美，酷而不冷！用熱情忘卻寒冷，打造更多獨一無二的精彩回憶。

這波優惠價包括台北直飛溫哥華來回12,499起（稅外加，參考稅金4,013元）、台北經溫哥華飛往美國洛杉磯9,999元起（稅外加，參考稅金為4,912元）。另飛西雅圖1.1萬元起、紐約1.8萬元起，多倫多1.9萬元起，還有多個北美航點優惠價（以上稅外加）。

適用出發日：2019年10月23日至2020年9月30日止。搭乘榮獲 Skytrax 評選為北美最佳航空公司之加拿大航空，與家人和好友規劃參加各項冬日戶外活動和特色節慶，遇見最美的冬天。

這個冬天，旅客可選擇前往加拿大魁北克省參加世界最盛大的冬日嘉年華，欣賞型態各異的冰雕，買條和嘉年華吉祥物博諾姆(Bonhomme)一樣的腰帶，舉著一杯熱呼呼的馴鹿酒，隨遊行隊伍一同前行。

造訪蒙特婁燈光節，觀看奇幻稱絕的燈光秀，或是參加冰屋音樂節，來場最炫酷的電音朝聖之旅。在多倫多近距離欣賞一場刺激的冰上曲棍球，了解融入真正的加拿大人生活。喜歡大啖美食的饕客更別錯過溫哥華一年一度的盛大美食節Dine out Vancouver，上百間餐廳套餐任君選擇。

邂逅冬季奇遇，迎光舞雪浪漫追夢。喜歡自然風光的旅客也可在加拿大這片冰雪仙境打雪仗，駕駛雪上摩托車享受速度；在初降白雪之際，踩上第一枚足跡；與活潑可愛的雪橇犬互動，探索掛滿冰晶的森林，或者舒適地浸泡在天然溫泉中欣賞遠方雲霧繚繞的雪山，感受別樣的熱度。黑夜來臨，在黃刀鎮或是白馬市抬頭欣賞天空中的極光起舞，遇見一輩子的幸福…。

(工商 )