直播罵三字經 網友怒告館長妨害名譽 20:242019/10/09 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 館長陳之漢9日因妨害名譽罪前往警局。（翻攝館長臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網紅館長陳之漢8月在臉書開直播時，因政治議題與1名胡姓網友口角爭執，雙方在聊天室對罵，胡認為館長當時脫口而出的三字經是在罵他，日前向檢方提出妨害名譽告訴，館長9日前往警局做筆錄，全案正由檢警進一步釐清中。 館長做完筆錄後，還在警局前拍照留念，表示「警察朋友們都很熱情很客氣」、「感謝警察支持愛護感恩。」 據了解，館長直播因經常有政治方面言論，也常與網友發生口角，除被網友提告外，館長也有多次提告網友的記錄。 (中時 ) #館長 #網友 #直播 #口角 #政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆館長爆紅 竹聯蘭堂大哥被逮 04:102019/10/05 社會新聞 獨／槍擊犯拚總統！藍信祺嗆館長來虎山赤拳喝茶 07:002019/10/05 政治 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 謝承均第一次給「阿榮」 開賣馬上破百張訂單湧入 18:072019/10/06 娛樂 曹格獻聲「金羽獎」揭幕！熊仔自備眼鏡直呼賞心悅目 19:322019/10/06 娛樂 曹格獻聲金羽獎3美作陪 04:102019/10/07 娛樂新聞 館長狂嗆韓粉 貼完小英簽名槳 再秀郭董帽 11:462019/10/07 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 15:472019/10/07 社會 搶po國旗照 他開第1槍嗆爆館長 11:262019/10/08 生活 直播主辣曬事業線 轉身加碼秀美背 13:432019/10/09 正妹 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 林口社會宅女護校生墜樓 四肢變形送醫不治 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 竹科億元男「浴室啪啪啪」越南妹 手殘傳照給正宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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