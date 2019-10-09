網紅館長陳之漢8月在臉書開直播時，因政治議題與1名胡姓網友口角爭執，雙方在聊天室對罵，胡認為館長當時脫口而出的三字經是在罵他，日前向檢方提出妨害名譽告訴，館長9日前往警局做筆錄，全案正由檢警進一步釐清中。

館長做完筆錄後，還在警局前拍照留念，表示「警察朋友們都很熱情很客氣」、「感謝警察支持愛護感恩。」

據了解，館長直播因經常有政治方面言論，也常與網友發生口角，除被網友提告外，館長也有多次提告網友的記錄。

(中時 )