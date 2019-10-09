NBA休士頓火箭隊總管莫雷在推特上發文支持香港爭取自由，觸碰到大陸官方與民間的敏感神經，掀起全面抵制火箭隊與NBA的風暴。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）今天抵達台灣受訪表示，NBA對此不斷道歉，表現得毫無勇氣可言，NBA與美國企業不應該接受中國的審查。

克魯茲說，他是堅定的火箭隊球迷，相信莫雷當初發文不知道中國會有這麼大的反應，立即切斷火箭隊的中國市場與中國贊助，並且切斷NBA電視轉播。

他表示，大家都知道中國是個巨大的市場，代表很多很多錢，很不幸看到NBA對此不斷道歉，表現得毫無勇氣可言，「其實不難理解他們會這樣做，因為他們只想要進入中國市場。」

克魯茲指出，NBA與美國企業不應該接受中國的審查，因為中國的目標就是讓他人不敢批評、不敢說真話，但是我們的義務就是要說出實話。事實上，美國與中國之間的商業關係相當深厚，但這不代表美國在人權議題上應該保持沈默，而且美國更肩負著特別的責任要為自由發聲。

他又說，中國每年出口500億美元商品到美國，卻只從美國進口100億美元的商品，這一點都不公平，他支持川普總統在貿易上對中國採取強硬的態度。

外交部表示，克魯茲參議員偕幕僚一行4人於今、明兩天訪問台灣，這是克魯茲首次造訪台灣，也是近35年來，第一位出席我國國慶活動的美國聯邦參議員。克魯茲在台停留期間將出席國慶活動，並與我國政府高層會晤，針對台美關係及區域情勢現況等議題交換意見。外交部對克魯茲參議員來訪表達誠摯歡迎。

(中時 )