知名作家蔡詩萍相隔3年推出新作《紅樓心機》，一發行就橫掃多個熱銷排行榜冠軍，日前到老婆林書煒主持的《POP最正點》接受訪問，夫妻難得同台，蔡詩萍預告下部作品是《金瓶梅》，林書煒笑說很多人問她「蔡詩萍是動作派？」，林書煒妙回「蔡大哥很厲害！堪稱武術指導」，蔡詩萍笑說「不能因為我們只有一個小孩，大家就覺得我不是」。

林書煒跟女兒合送一大束花給蔡詩萍，慶祝他相隔三年再推新作。《紅樓心機》。（POP Radio提供）

林書煒笑稱老公「很心機」，自己扛宣傳板來上節目，蔡詩萍除了宣傳新書，也不忘對老婆浪漫喊話，比喻老婆在《紅樓夢》眾多女性中，像是：「你是薛寶釵的個性加上一點晴雯的爽朗，再帶一點襲人的溫柔，而身材像林黛玉」放閃無極限，蔡詩萍還笑說，未來要寫一本書叫《一個大叔在婚姻中倖存的心得報告》，跟大家分享婚姻中的生存法則。但聊到個性，林書煒爆料蔡詩萍曾跟好友說「書煒個性急」，讓林書煒忍不住在節目中澄清「不是我太急，是你太慢」。

林書煒提及當年蔡詩萍40多歲才跟她結婚，「很多人都說你是黃金單身漢」，蔡詩萍笑回「我一點都不黃金」，林書煒則說「嫁給你才知道你很難搞」，但也幫老公補充，到40歲才結婚，就是很清楚知道哪個女生適不適合他，遇到不適合的簡直「走敢若飛(比喻跑得很快)」，很快就跑掉了，蔡詩萍不忘嘴甜表示「幸好後來遇到書煒」。

(中時 )