本屆金馬影展開幕片《那個我最親愛的陌生人》，一舉榮獲金馬獎最佳導演、最佳女主角、最佳男配角及最佳視覺效果等4項大獎提名，9日公布正式海報，以張曉雄、李夢的父女情感為主題，畫面溫馨感人，該片是導演張作驥第9部劇情電影，旨在探討家庭、生命與記憶，透過一個年邁失智上校的家庭，探討「如果沒有回憶，這輩子還算不算數？」

值得一提的是，該片拍攝的主場景其實位於台北公館的蟾蜍山，張作驥卻「移山倒海」將九份海景搬了過來，觀眾可從主角家中眺望九份外海，瞞過許多電影人眼睛，榮獲金馬獎最佳視覺效果提名。

該片由北藝大舞蹈系主任張曉雄及金馬女星呂雪鳳主演，其他演員則同時向京劇、歌仔戲梨園及兩岸影壇借將，讓藝文界與電影界在片中精彩交會，片尾更以一場《薛丁山與樊梨花》的野臺歌仔戲，呼應這個三代之家的滄海桑田，世代的更迭與生命的傳承，深刻寓意在片中處處可見。《那個我最親愛的陌生人》將於11月15日在台上映。

(中時 )