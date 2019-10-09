台灣樂壇星光熠熠，頂著金字招牌的交響樂團接連造訪，現今樂壇當紅炸子雞亞尼克．聶澤－賽金，也將率領費城管弦樂團來台，他的指揮動作幅度很大，電力十足，投入的狀態，每每讓觀眾印象深刻，說起指揮藝術，他表示，「我不夠高大，所以必須以全身指揮。」

亞尼克．聶澤－賽金幽默表示，如果身高有兩公尺，就會選擇比較小的手勢表現，「但我認為每個指揮家都有自己獨到的方式，身體和手勢的結合，是非常自由的一件事。」

亞尼克．聶澤－賽金認為，指揮家的身體會隨著音樂動作，「好比說肩膀、站姿等，當節奏像是抱著嬰兒般安祥時，我會像彎下身，當節奏開始變得雄偉激昂時，我會抬頭挺胸，整個身體投入在旋律之中。」

亞尼克．聶澤－賽金強調，表情也非常重要，「尤其是眼神，當節奏開始變得驚心動魄，我的雙眼會炯炯有神，當節奏變得安靜緩慢，我會闔上雙眼。」

亞尼克．聶澤－賽金現手中執掌紐約大都會交響樂團、費城管弦樂團與加拿大蒙特婁大都會管弦樂團，三大交響樂團一把抓。

這回來台，他邀請韓國鋼琴家趙成珍、小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉合作，各演一場音樂會，曲目包括拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲。演出將於10月31日至11月1日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )