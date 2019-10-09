蔡英文總統今晚出席國慶晚會表示，這3年多來，政府不論是改革或建設都有很多成果，只要我們團結努力、充分發揮臺灣人的韌性，中華民國臺灣一定能克服萬難、持續升級，在國際上發光發熱。

「2019攜手世界台灣耀飛國慶晚會」今晚在桃園舉行，蔡英文致詞時表示，今年國慶的主題是「攜手世界，台灣耀飛」。中華民國臺灣的外交向來充滿挑戰，她知道僑胞朋友一直跟我們一起努力，爭取臺灣的國際參與，讓臺灣被世界看見。僑胞就是「攜手世界」的最佳夥伴。

她提到，今年是臺灣投資大爆發的1年，今年第2季的經濟成長率也是亞洲四小龍第1。不僅臺商回流投資總額超過6,100億元，還有許多世界級的企業，像是Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟都紛紛加碼投資臺灣，讓臺灣後續的經濟發展增加很多動能。

經濟有成長，政府也把成果一起跟人民分享。她舉例，包括減稅、連續4年提高基本工資，以及推動托育補助新制，來擴大投資下一代。我們也用長照2.0來照顧長輩，「相信受惠的人會感受到政府的用心」。

她說，這3年多來，政府不論是改革或建設都有很多成果。面對兩岸議題，我們也堅守主權，讓國際社會了解中華民國臺灣堅持的理念跟價值。

今年的國慶晚會首次在桃園舉辦。蔡英文表示，桃園這幾年飛快的成長是有目共睹。捷運、建設一樣一樣在做，桃園正在積極建設、迅速發展，不但展現出臺灣不斷躍升、蛻變的力量，也傳達我們走向世界的決心。

她強調，「攜手世界，台灣耀飛」，只要我們團結努力、充分發揮臺灣人的韌性，中華民國臺灣一定能克服萬難、持續升級，在國際上發光發熱。

她聽說今晚近萬張的門票才開放短短1天就被搶光，相信這場晚會有執行力超強的桃園市府團隊、還有國慶籌備會一起精心規劃，帶來橫跨老中青三代、不同語言和族群的演出，一定會讓大家體會到臺灣的多元與美好。

(工商 )