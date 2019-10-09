隨著塔利班與美國的和平談判破裂，美國大大加強了針對阿富汗武裝分子的空襲行動，根據美國空軍中央司令部的說法，單就9月，美國戰機在阿富汗投放了948枚炸彈，這是自2010年10月以來，單月投放的彈藥數量最多的月份。

軍事時報(Military Times)報導，美國在阿富汗的戰爭已經長達18年之久，戰鬥高峰在2010年，當年10月，美軍在阿富汗派有10萬名部隊，並投放了1043枚炸彈，到了2011年，美軍成功擊敗塔利班，收復喀布爾，但是戰爭並沒有結束，塔利班藏匿到難以進入的偏遠地區與鄰國邊界，如今，在阿富汗，美軍仍駐有1萬4千名部隊。

在川普上台後，他希望能將美軍徹出阿富汗，決定與塔利班進行的和平談判，但是雙方認知差異太大，9月初談判破裂，美國的空中打擊急劇升高，再次轟炸可疑的塔利班據點。

美國國防部長艾斯塔（Mark Esper）在10月5日接受記者採訪時證實，美國加大力度襲擊塔利班的區域，他說：「自談判破裂以來，我們確實加大了對塔利班的攻擊。您知道，總統在公開場合談到了這一點。」

阿富汗上空的A-10攻擊機。(圖/美國空軍)

川普在911當天，五角大廈紀念儀式上說，美國在阿富汗對敵人襲擊「比以往任何時候都更加嚴厲」。

阿富汗空軍的A-29超級大嘴鳥攻擊機。(圖/美國空軍)

8月底至9月初，塔利班雖然一方面與美國談判，但他們的炸彈襲擊行動卻更為嚴重，而且說不會因為談判而停止「聖戰」。9月，塔利班在喀布爾再發動自殺式炸彈襲擊，炸死一名美國軍人後，川普決定結束與塔利班的談判。

國務卿龐佩奧（Pempeo）在9月份表示，連結10天的轟炸，有近1000名塔利班武裝人員被打死。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）則估計，塔利班損失了近2000名戰鬥人員。

然而，密集的轟炸，也造成許多平民的悲劇，光是9月，就有超過100名非塔利班的阿富汗平民，在空襲中不幸遭到波及而身亡。

(中時電子報)