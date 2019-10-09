「桃園孫先生」今天下午在楊梅火車站進行民調，韓柯蔡3人競逐，柯文哲居然13票領先韓國瑜的12票、蔡英文10票。柯若未出戰，會有1票投韓、4票投給蔡。（翻攝「桃園孫先生」YouTube）

親民黨那張2020總統門票會給誰，10月底前才會公布，而未到最後一刻，台北市長柯文哲是否仍不參選，有待觀察。網路紅人「桃園孫先生」今天下午在楊梅火車站所作民調，若民眾黨柯文哲參戰，與國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文3人車拚，柯文哲居然以37％領先韓34％、蔡29％。

孫先生今天下午5點半左右在楊梅火車站前站唱著國歌、舉著國旗進行街頭民調，在柯文哲、韓國瑜、蔡英文3人競逐的情況下，柯文哲以13票（37％）領先國民黨韓國瑜的12票（34％）、民進黨蔡英文10票（29％）。柯P若沒出來，會有1票投給韓、4票投給蔡英文。

對此結果，網友建議，「我建議去掉柯文哲，加入廢票或其他組侯選人。」有人回應說：「柯P有說他一定不選嗎？？」還有人認為「用直播做民調，直接聽人民的心聲最真實！」「這裡都是有輸有贏，才值得參考。雖然我都直接拉到最後看結果。

(中時電子報)