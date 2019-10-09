明起就是連續4天的國慶連假，《中國時報》為讀者整理出各大醫院看診資訊：

1.台大醫院

10／10休診，急診照常；10／11門診住院各項檢查照常。

2.台北榮民醫院及分院

一、台北榮總10／10至10／13休診。

二、台北榮總桃園分院10／11正常門診，10／12上午正常門診。

三、台北榮總新竹分院開設10／10上午部份科門診，10／11全日正常門診，10／12上午家醫科、身心(精神)科門診。

四、台北榮總蘇澳分院市區門診開設10／10、10／11上午特別門診。

五、台北榮總員山分院市區門診開設10／10至10／12上午正常門診。

六、台北榮總玉里分院開設10／10、10／11全日部份科門診，10／12、10／13開設上午兒科門診。

七、台北榮總臺東分院開設10／10下午內科、身心科門診，10／11正常門診。

八、台北榮總鳳林分院開設10／10上午內科、下午骨科門診，10月11上午內科、小兒科門診，下午家醫科門診。

3.長庚醫療體系

基隆及情人湖院區、台北院區、林口院區、桃園院區、雲林院區、嘉義院區、高雄院區、長庚診所、鳳山醫院）,10／10至10／13休診，急診照常。

4.馬偕醫院

10／10休診，急診照常；10／11門急診照常。

5.國泰醫院

10／10門診休診，急診照常；10／11、10／12服務照常。

6.三軍總醫院

10／10門診休診，急診照常；10／11門急診照常。

7.振興醫院

10／10至10／13門診、健檢、檢驗、門診及住院手術服務暫停，急診照常。

8.台北醫學大學附設醫院

10／10門診、健檢全日休診；10／11全日正常門診、健檢，上午提供諮詢服務；10／12上午正常門診、健檢提供諮詢服務；10／13門診、健檢全日休診，急診、住院照常服務。

9.新光醫院

10／10門診休診，急診、住院照常；10／11門診、急診、住院照常；10／12上午門診、急診、住院正常；10／13門診休診、急診、住院照常。

10.萬芳醫院

10／10門診、健檢、檢驗檢查等服務暫停，急診、住院照常；10／11起恢復正常服務。

(中時 )