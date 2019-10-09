澳門賭王何鴻燊與三房所生之女何超蓮有「最美千金」封號，她與吳克群分手後，日前認戀演出電影《破風》的竇驍，近日更傳指竇驍帶何超蓮見父母，兩人交往半年好事近，而最近賭王家頻傳結婚生子，媒體報導，疑似與爭產有關，傳他們每增加一位成員就能分得至少5億的獎勵金。

27歲何超蓮過去曾和吳克群交往，兩人2015年分手後，何超蓮一度傳出被大陸富二代張根森、香港富三代霍啟山追求，但不了了之，今年4月何超蓮的真命天子才曝光，是外型陽光高帥的30歲男星竇驍，何超蓮的好友鄧紫棋還嗆聲︰「對她好點。」竇驍則回︰「我會照顧好你老婆的。」可見兩人戀情已獲得好友認同。

有別於起初的小心翼翼，何超蓮與竇驍近來越來越大方愛，也常在彼此的社群網站看到另一半的影子，更有見家長的傳聞，疑似有望閃婚，而除了何超蓮將成為人妻，和她是龍鳳胎的弟弟何猷啟近年也升格人夫、人父，四房長女何超盈今年閃婚生女，何猷君7月和奚夢瑤領證，開枝散葉不斷。

據《鏡周刊》報導，三房、四房近來喜事頻傳，疑和爭產有關，報導指出賭王早先分產多半給了二房，三房、四房便轉打人海戰術，傳聞他們只要增加一位家庭成員就能分得5億，也難怪竇驍因此傳出推掉多部作品，準備升格當賭王女婿，但對此，當事人暫無回應。

(中時電子報)