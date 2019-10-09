由Selina主持的談話性節目《女人28》，新一季加入強勁的主持人納豆，兩人再度合體組成「娜納無極限」，因兩人之前合作的節目《小宇宙33號》內容多以小朋友為主，話題較為侷限，這次在《女人28》中，談話尺度有別以往，不管是私密處保養或無性夫妻的主題都能聊。

兩性專家欣西亞甚至在節目中以「性愛公式」算出納豆應該是「兩個禮拜7次」，納豆立馬大言不慚地反駁：「我超過那個次數！」卻慘遭Selina回嗆：「沒有人要問你！」

節目「無性夫妻」主題，教導大家可促進感情的「Bachata 舞蹈」，Selina與納豆當場直接示範，Selina卻忍不住笑場：「這些動作會勒死納豆！」因兩人的最萌身高差，導致畫面呈現Selina的腰在納豆胸部位置，納豆便自嘲：「她的屁股一直在我的肚子。」一旁的佩甄則吐槽：「從側邊看，納豆像麻疹病人發癢，一直在磨牆壁。」

新一季的《女人28》加入新戰力納豆，順勢推出小劇場的新單元，Selina扮演恐怖情人、納豆飾演被情緒勒索的另一半，兩人錄影前完全零彩排一次就過，納豆直誇自己是金馬獎演員，Selina也配合的說：「演的真好，其實你就是這種人吧？」

(中時 )