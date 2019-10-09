《聲林之王2聲境傳奇》本周賽制是導師合作賽，還特別與NBA神級饒舌巨星Damian Lillard合作成為神秘嘉賓，特別指導4位具嘻哈風格的選手，他認真觀看選手演出並給予中肯建議，也狂讚選手「將歌曲融入不一樣的感覺，改編成自己的風格，很美好、有自信！非常棒！」

NBA拓荒者當家後衛Damian Lillard以充滿爆發力的強勁球風著名，除了在籃球場上大殺四方，還以藝名「Dame D.O.L.L.A」發行三張專輯，此次也以重量級導師神秘嘉賓身份參與電視節目《聲林之王2》錄影，為選手們進行賽前特訓，選手接收任務知道將與被譽為NBA最強饒舌天王Damian Lillard合作，難掩興奮之情，直說：「太扯了，我的籃球鞋就是他的鞋！」

場上叱吒風雲的「絕殺之王」，場下成了暖心給予建議的指導老師，可愛的反差讓選手們受寵若驚，Damian Lillard認為每位表演風格都不同，即使聽不懂中文，也能感受到強大的能量，透過他們的肢體語言傳遞嘻哈精神。說起自己在聲林中代表的動物或植物，Damian Lillard霸氣表示：「我認為我自己是獅子，因為我會是森林之王！」

(中時 )