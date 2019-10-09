七零年代曾以一曲《蘋果花》紅遍台灣、東南亞等地區的「蘋果花歌后」楊燕，正值演藝事業巔峰時，卻嫁到紐約後淡出歌壇。楊近日返台接受《中時電子報》專訪，憶起那些年，站在台灣舞台上的美好時光，更曝「昔日主持廣播節目《夜台北》說鬼故事，華人巨星鄧麗君是她的粉絲」。

1973年楊燕在香港劇院演出「楊貴妃」歌劇，華人歌后鄧麗君(左二)後台祝賀剪報。(照片/楊燕 提供)

面對記者詢問「當年《蘋果花》一曲紅遍大街小巷耶！」楊燕則謙虛表示「英雄不提當年勇，但是我當年真的很紅，出門都有轎車接送，有時去百貨公司買東西，都已經戴帽子了，下電梯、手扶梯粉絲都會瘋狂簇擁、要簽名，可說是寸步難行，時常有人要我在他背後簽字，甚至拿出港幣、馬幣及護照要我簽在上面，行徑相當瘋狂。

楊燕透露華人巨星鄧麗君過去是她的粉絲。(照片/楊燕 提供)

楊憶起「當年的歌星最好是不要有男朋友，因為講出來身價會下跌，很多粉絲都會傷心難過，我們都不敢講，當年確實收到不少情書，因為不是我的對象，看完就算了。後來到美國，朋友介紹現在的老公給我，他個性屬於憨厚、木訥型，還是我主動問他要不要結婚的，我們先在美國登記，之後才會台舉辦宴客」。

「蘋果花歌后」楊燕演藝高峰卻美麗轉身 曝鄧麗君昔日是她的粉絲

楊表示「我過去參加正聲廣播公司歌唱比賽得到第一名，也參加廣播播音員的考試，因為我歌聲好聽，講話聲音柔和、知性，公司為我特別開了兩個節目，一個是《我為你歌唱》節目，聽眾Call in進來點播我唱給他們聽，另一個是午夜十二點《夜台北》文藝、知性類節目」。後來楊覺得節目不夠刺激，改講鬼故事，每天拿著鬼故事，在錄音間一人分飾多角，運用強烈的聲音表情，工作人員幫我搭配情境上的音樂及音效。楊特別強調，當時我真的很入戲，入戲到講到最後自己的好害怕」，甚至有次錄到大叫，都把錄音室外的工作人員給嚇壞了。

楊燕更是和記者透露「當年鄧麗君還是我的粉絲，她媽媽有次和我說，我們家麗君都不睡覺，半夜都會躲在被窩裡聽妳講鬼故事，妳主持的真好」。

(中時電子報)