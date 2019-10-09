休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)發表支持香港反送中的推文，加上NBA總裁支持其言論自由權利，引發中國大陸暫停轉播NBA季前賽（中國賽）。回顧30年NBA在中國大陸播出的歷史中共有3次停播，且都是美中之間的重大政治分歧而引起，不過停播時間都不會太長。因此外界也逐漸明白，問題不在NBA或是誰說了什麼話，而在兩國的緊張關係。

據陸媒《網易體育》報導，NBA在過去30年裡一直中美兩國重要的民間紐帶，但也是政治較量的場合。幾次兩國關係發生重大摩擦，NBA也因此遭遇幾次停播危機，但最終都能復播，而且停播時間也不會太長。

NBA首次在大陸衛星轉播是1994年2月13日NBA全明星賽，但沒幾年兩國間就遭逢重大政治事件造成NBA在大陸首次停播。事件起因是北約美軍在1999年5月8日誤炸中共駐南斯拉夫大使館，該事件造成3名大陸記者死亡，另有使館內30餘人受傷，引發中國大陸強烈反美情緒。5月13日，央視宣布暫停播放NBA節目。雖然中共認為美軍誤炸並非意外，但事後美方正式道歉並與中方達成賠償協定，NBA季後賽仍在當年的夏季在大陸央視以錄影方式播出。

NBA第2次在大陸停播則是2001年4月1日中美軍機在南海上空發生撞機事件，美國海軍一架偵察機在南海執行偵查任務遭到2架共軍戰機監視和攔截，但其中一架共軍軍機與美偵察機發生碰撞後墜毀，造成一名共軍飛行員死亡。此一外交與軍事衝突造成NBA又一次被停播。

第3次停播則是因為NBA球星紐伯爾(Ira Newble)因不滿中共未表態反對蘇丹政府屠殺人民，因而發動球員連署向大陸表達抗議，並揚言抵制2008年北京奧運。當時NBA總裁史登(David Stern)為此回應稱，NBA鼓勵球員參與重要的社會議題，此一說法被中共視為惡意的外交宣傳攻勢，因此決定停播在5月23日停播NBA賽事。但事件影響未持續多久，僅在2周後的6月6日就復播，其過程至今仍是個謎。

第3次的停播與這次的性質最為相似，是因NBA聯盟成員發表政治言論觸怒北京而引起。目前美中兩國之間雖有貿易戰及印太地區的戰略競爭，但雙方的談判仍在進行，NBA與北京之間也不過就是其成員對中國大陸內政上的言辭冒犯，雖然香港情勢緊張，但畢竟只是言辭爭端，因此這次的停播時間應該也不會太長，或許可以隨著雙方貿易談判的進展而順勢化解。未來結局如何，讀者也能自行判斷。

(中時電子報)