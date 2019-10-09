香港新港城中心5名保安員涉嫌周一(7日)晚阻止警方進入商場執法，遭警方以阻差辦公罪名拘捕。消息傳出後，網民號召今晚(9日)在新港城中心聲援被捕保安員，惟商場因應情況，宣布晚上7時提早關門。晚上數百名市民不理商場提早關門，他們聚於商場中央，一同高呼口號及唱歌。另有人收集簽名支持保安員。而商場內大部分商戶已落閘停止營業，戲院亦暫停營業。

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香港物業管理公司協會會長陳志球指，根據《警隊條例》，警員可進入處所搜查，任何人若妨礙執法都有可能干犯法例：「並非私人地方就唔准進入咁簡單，因爲涉及地契等法例監管，若警察道明來意又證明到身份，都應該放行。」

他續說，協會早前已多次向會員發出通告，呼籲物業管理公司應提供清晰指引予前線保安。若前線保安是按公司指示而拒絕警方入內，公司有責任為員工提供法律協助；若前線保安未有跟隨公司指示則屬個人行爲，須要自行承擔責任。他又促請各物管公司列明指示，保護前線員工的職安健。

保安員被捕消息傳出後，網民發動今晚到商場支持涉事保安員，商場管理處最新公布，由於留意到可能會出現大型公眾活動，為顧及商戶和顧客的安全，晚上7時暫停營業。

立法會議員楊岳橋質疑警方的拘捕行動是製造寒蟬效應，向其他商場的保安施壓。過去有兩宗案例是牽涉警方進入私人處所執法及阻差辦公，認為警方不能以調查為理由任意進入私人處所，必須要清楚交代拘捕對象。

(中時 )