綜藝談話性節目近日邀請「歌壇長青樹」立委余天、蘇巧慧、吳秉叡上節目競賽，三位立委上節目，難得一起輕鬆競賽考他們「台灣在地通」，節目請工作人員的小孩清唱一系列「歌單」，要在場三位立委搶答歌名，還要現場清唱兩句。沒想到余天竟怕李亞萍腦震盪，叫她不要太常唱「雷夢娜」。

三位立委余天、蘇巧慧、吳秉叡一起上節目拚「台灣在地通」。（圖／高點鬧新聞提供）

歌手出身的余天，也從小朋友的童音之中聽出是老婆李亞萍的知名歌曲「醒來吧！雷夢娜」，被主持人郭岱軒拱著，應該站出來「躺一下」。余天瞪大眼睛看他，這首歌已經有叫亞萍不要太常唱，會有職業傷害，因為最後一句要殭屍倒，弄不好會腦震盪。

余天（右）叫妻子李亞萍（左）不要太常唱雷夢娜。（圖／記者陳怡誠攝)

近來正好是重陽節聯歡活動的旺季，政治人物跑攤，難避免被選民要求「唱兩句」，曾經開過演唱會，出過無數專輯的余天不在話下，蘇巧慧與吳秉叡，一位前律師、一位前法官節目上展歌藝，實在讓她們覺得「通告費真難賺」，還是當立委「卡實在」！

除了唱歌，每個來賓也展現「在地通」的美食鼻，嘗一口美食就要能辨識是哪個地方的食物，包含鶯歌知名排骨飯、新莊網購名點千層酥，跟三重的花枝羹，吳秉叡介紹起自己選區的千層酥，大呼網購要排三個月才吃得到，讓一旁蘇巧慧大口秒吞酥，大呼「以後吃不到怎麼辦？」

余天節目上爆料，最早是爸爸鼓勵他轉戰政壇，因為看到像張帝、葉啟田等歌手都投入選舉，「不然你也選個立委或市長來看看」，還從家鄉特別打電話給余天問「你到底有沒有要選啦？」余天沒辜負父親期望，在民進黨選情最低迷的時候補選立委成功，李亞萍離家出走的時候，余天更求助父親，要老爸勸勸自己妻子。

(中時電子報)