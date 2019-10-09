「我家的兩岸故事〜遷台歷史記憶兩岸四城巡展」，7月在高雄首展反應熱烈，今(10／9)日至10月18日巡航上海，在上海閔行區寶龍藝術中心開展。這項展覽以多元互動方式呈現遷台人物及其後代真實經歷的影音紀錄及文物，溯源一頁遷台史的流變脈動。

包括前總統馬英九、現代水墨畫之父名家劉國松、蘇州「嚴家花園」園主嚴家淦四公子嚴雋泰、出身上海文人世家的知名策展人陸蓉之、親送老兵骨灰歸葬故里的高秉涵、表演與相聲大師宋少卿等，紛以他們的生命故事，講述兩岸歷史記憶。

兩岸四城巡展活動由高雄、上海、台北、福州四城文化單位與財團法人沈春池文教基金會共同主辦，以「遷台歷史記憶庫」豐富的人物影音及典藏文物為主題，結合互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷台映射」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區，引領民眾穿古入今，追根溯源拼繪出兩岸情感記憶的軌跡地圖。

除了精選遷台歷史人物百感交集的生命紀實，難得一見的傳家寶亦在展場原件展示：承載時代記憶的母親裹腳鞋、隔絕時期冒險傳遞的兩岸家書、神秘金三角情報員配件、百年手工訂制棉襖等珍貴展品，無不情牽兩岸歷史記憶。

展覽透過立體化爬梳時空脈絡，讓年輕世代能近距離與歷史對話，溯源大時代縱深。今日開幕日並規劃遷台人物分享講座，以多元活動，廣泛連結民眾參與，接軌兩岸記憶。

(旺報 )