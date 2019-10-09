JAMEI CHEN品牌以主題《JAMEI CHEN‧EXILE 放逐》參與《2019臺北時裝週ss20》，本次主題靈感來自創辦人陳季敏設計師及藝術總監郭英聲參加威尼斯雙年展的南歐之旅，從回憶及紀錄圖像中，抽絲剝繭尋求故事、線條以及色彩所交織而成，王思偉身上演繹的衣服呈現宛如克林姆的名畫般典雅。（鄧博仁攝）

文化部長─鄭麗君（右）於國慶連假前一天，身穿JAMEI CHEN品牌絲麻混紡大衣特別趕來出席品牌秀，訪問時幽默說到陳季敏設計師是她的偶像。（鄧博仁攝）

在展場設計也汲取陳季敏設計師旅行的回憶，呈現介於現實與超現實之間的場域，帶有未來感的荒漠由多達150包白沙堆積而成。（鄧博仁攝）

在展場設計也汲取陳季敏設計師旅行的回憶，呈現介於現實與超現實之間的場域，帶有未來感的荒漠由多達150包白沙堆積而成。（鄧博仁攝）

在展場設計也汲取陳季敏設計師旅行的回憶，呈現介於現實與超現實之間的場域，帶有未來感的荒漠由多達150包白沙堆積而成。（鄧博仁攝）

在展場設計也汲取陳季敏設計師旅行的回憶，呈現介於現實與超現實之間的場域，帶有未來感的荒漠由多達150包白沙堆積而成，結合設計師別具巧思的空間規劃與藝術總監的收藏，在展演開始前就消耗觀眾不少快門。（鄧博仁攝）

本次品牌總經理余康蔚（中）擔任小夥伴育成領導人。（鄧博仁攝）

品牌藝術總監郭英聲（中）熱情接待文化部長鄭麗君（左）與名模邱馨慧（右）。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌以主題《JAMEI CHEN‧EXILE 放逐》參與《2019臺北時裝週ss20》，在10／9圓滿落幕；本次主題靈感來自創辦人陳季敏設計師及藝術總監郭英聲參加威尼斯雙年展的南歐之旅，從回憶及紀錄圖像中，抽絲剝繭尋求故事、線條以及色彩所交織而成。

文化部長─鄭麗君於國慶連假前一天，身穿JAMEI CHEN品牌絲麻混紡大衣特別趕來出席品牌秀，訪問時幽默說到陳季敏設計師是她的偶像，能穿著陳小姐設計的服裝參與時裝秀非常感動。

本次時裝秀展出多達43套服裝，使用眾多藝術總監郭英聲旅行紀錄影像，如同相簿般一頁一頁揭開記憶故事，並為放逐主題打造獨特妝髮，展現放逐者高貴不屈的氣節，並且也放逐了名模過去的形象，讓觀者專注於服裝的呈現，不妨猜猜本次參與走秀有哪些名模吧！在展場設計也汲取陳季敏設計師旅行的回憶，呈現介於現實與超現實之間的場域，帶有未來感的荒漠由多達150包白沙堆積而成，結合設計師別具巧思的空間規劃與藝術總監的收藏，在展演開始前就消耗觀眾不少快門。

台北時裝週主題《NOWism 現在就是未來》，與品牌一直以來所述「經典是曾經的顛覆」概念有因果關係，品牌一直以來勇於嘗試開創性的實驗，如同此次妝髮、陳列、音樂…等，本次參與台北時裝週，正是要展現品牌在時裝週的格局下，突破更超越主題。即使在這政治動盪、市場邊緣化的時局，仍舊抱著不服輸的勇氣，要讓眾人「JAW DROPPING」。

本次藉由臺北時裝週凝聚各方力量，邀請時尚服裝相關科系學生擔任品牌年輕小夥伴，發揮時尚使命，從獨特的面談過程到培訓教育，最後實際投身於臺北時裝盛事，不僅帶領臺灣時尚往前走，更回頭鞏固根基，讓台灣品牌、設計師以及高品質的工藝看見自己，也被別人看見我們最獨特的樣貌，讓大家為臺灣時尚感到驕傲

(中時 )