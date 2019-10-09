女性下體若是不斷流出分泌物，恐怕是有異物長期忘在體內！婦產科醫師李偉浩分享一個案例，一名老婦人因為陰道有分泌物，去小診所治療卻治不好，到後來甚至引發嚴重敗血症，醫師檢查後才發現，婦人的子宮內竟藏了「碎掉的避孕器」！

李偉浩在節目《醫師好辣》中提到，這名7、80歲的阿嬤陰道不斷有分泌物，到小診所看後，醫師認為是感染，因此簡單地給了藥膏、塞劑，但過了一個月狀況不但沒有改善，分泌物還越變越稠甚至發臭，家屬看情況不對，趕緊把阿嬤帶到大醫院。

李偉浩用鴨嘴鉗撐開患者陰道後發現，「膿是從子宮來的」，加上抽血後認為患者有嚴重感染，因此馬上收住院治療。接著檢查身體後，醫師驚見阿嬤體內竟有「碎掉的避孕器」，問阿嬤什麼時候放的，她卻因為時間太久而記不得，李偉浩也說明，「這可能已經放了20幾年，我們掃超音波的時候，基本上也看不到，因為避孕器放太久已經碎掉了」。

避孕器要記得取出！（摘自YT頻道《醫師好辣》）

(中時電子報)