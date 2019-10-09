金曲歌王蕭敬騰（老蕭）、金曲歌后徐佳瑩（Lala）、宋念宇（小宇）、畢書盡（Bii）、陳彥允、李玉璽及韓國團體「VERIVERY」、「Oh My Girl」將11月10日一同參加「雙11PChome來了演唱會」，老蕭預告當天會嗨唱〈讓我為你唱情歌〉。

老蕭說：「雖然雙11是所謂的單身日，但無論單身與否都要隨時保持開心，因此當晚就讓我為你唱情歌，好好享受這個晚上吧。」至於每年雙11都在工作的老蕭，還幽默地表示：「也因為一年365天都在工作，所以天天都是雙11單身日！」

而Lala與導演比爾賈婚後，幸福洋溢，談到雙11「光棍節」，她表示：「單身，代表著大家都是可標的活會，這是一件開心的事，一定要跳舞慶祝一下。」並提到屆時會獻唱〈現在不跳舞要幹嘛〉。

Bii、陳彥允、李玉璽也將各自帶來好聽情歌，被封為「老鷹三少」的他們，將特別在台上首度合體公開唱〈Be The One〉，請粉絲敬請期待。

(中時 )