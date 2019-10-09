畢書盡（Bii）、藍心湄、郭書瑤、李玉璽、安心亞等超過40位藝人近來皆響應「浪浪照護計畫X財團法人流浪動物之家基金會」一同無酬力挺做公益，夏和熙擔任活動總召，邀請愛紗、蔡旻佑共同擔任浪浪照護大使雙代言人。

Bii分享與寵物的互動，表示家中養了三隻毛小孩，分別是「畢寶」、「公主」以及「Cookie」，個性都大不同，「平常因為我比較忙，只要有空就會帶牠們出去溜溜，其實我養的每隻狗個性都不同，畢寶和Cookie特別頑皮，有時真的會讓人又氣又好笑，公主就比較貼心也比較黏人。」

Bii很開心能一起參與公益，「在網路上都會看到一些流浪貓狗的影片，總是希望他們如果有個好主人那就好了，也希望寵物的主人可以好好的愛護牠們。」李玉璽對於這公益活動義不容辭，盼能達到拋磚引玉的效果，「我一直都很希望自己和粉絲們能在能力範圍內，多多去幫助這個社會，很開心可以參與這次的公益義賣活動，為這些流浪動物盡一點微薄的心力。 」

(中時 )