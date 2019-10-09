新科迷你劇視后鍾欣凌今年在金鐘獎台上與楊小黎一起頒獎，並從去年視后黃姵嘉手中接過獎座，恰巧楊小黎、黃姵嘉在公視新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》都飾演鍾欣凌的媳婦。飾演鍾欣凌兒子的王少偉，今年入圍生活風格節目主持人獎，可惜未能敲鐘，2人其實只差4歲，但王少偉戲外也稱鍾欣凌「媽」，「金鐘獎那天，我一早就用訊息跟我媽（指鍾欣凌）說加油，互相集氣，這次媽媽拿獎，全家都替她開心」。

右為楊小黎。（圖／公視提供）

鍾欣凌和王少偉13年前就一起主持過外景節目，建立深厚友誼，王少偉對這次未能敲響金鐘，自我勉勵再接再厲。他暫拋主持人身分接演《我》劇，「在這部戲可以看到不一樣的我們，希望大家不要被嚇到」。金鐘製作人陳慧玲開心再度與鍾欣凌合作，大讚她的演技時而癲狂、時而內斂，這次的婆婆角色又將是全新突破，導演鄧安寧更說，「鍾欣凌是一個合作起來很舒服的演員，王少偉演她最古靈精怪頭的兒子，想盡各種方法要來騙養老金，簡單來說就是個『不孝子』，每位演員搭上戲都會擦出很多新的火花」。

(中時 )