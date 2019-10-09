美國與日本於7日正式在白宮完成局部貿易協定的簽署，記者會上川普竟再度語出驚人，祝福日本首相安倍晉三「生日快樂」。但尷尬的是，安倍的生日已經過了兩個禮拜，當日是俄羅斯總統普丁的生日。

據CNN9日報導，當天在白宮舉行的美日貿易協定簽字儀式記者會上，川普首先向盟友安倍晉三致敬，「我首先祝我的好朋友日本首相安倍生日快樂，他今天是他39歲生日。」突如其來的祝福，也讓會上的幕僚摸不著頭緒，只好尷尬一笑。報道指出，安倍的生日其實是9月21日，而且安倍今年已經65歲了。

而當天實為俄羅斯總統普丁的67歲生日，有媒體戲稱川普可能將兩人的生日記混了。川普秉持一錯到底原則，將安倍（Abe）唸成「Abby」，整場會議笑料不斷。

克里普林宮8日表示，普丁生日當天已經收到多國領導人的祝福，但「截至今日，我還沒有收到川普和澤倫斯基的賀電」，更開玩笑稱「賀電可能永遠不會來了」。

(中時 )