Crispy脆樂團9日在台北華山Legacy舉辦「有多少光就有多少黑」專輯同名巡演， 邀來同樣是台大畢業的學弟熊仔助陣，一起首度嗨唱〈Deja Vu〉，還也加碼演唱熊仔的〈夢中夢〉，也一圓丁丁、Skippy唱嘻哈歌曲的夢想。

他們先前討論要唱〈夢中夢〉時，丁丁和Skippy才發現，原來「Deja Vu」這字早就出現過在〈夢中夢〉歌詞裡頭了，他們笑稱：「熊仔這梗埋得也太早，三個月阿。」

而他們原本在下午安排彩排媒體探班，豈料擔任嘉賓的熊仔因身體不適，突然取消，不過熊仔在最後一刻趕上彩排，被問到身體如何？熊仔已恢復精神，笑說「不然晚上對嘴好了。」丁丁和Skippy打趣表示3人要分配哪首歌誰來負責對嘴，笑翻眾人。他們談到在開唱前，總是會緊張，Skippy說：「我剛才已經在外面籃球場投了10顆球了。」熊仔聽完也心動不已，表示：「等等一起去投幾球消除緊張。」

(中時 )