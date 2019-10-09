舒子晨（Nikita）近來推出首張EP《RED ANGEL》，日前拍攝新歌〈RED ANGEL〉MV，她挑戰高難度舞蹈，在現場跳完第1遍就把高跟鞋跳壞了，整雙鞋子真皮都綻開無法穿上，還差點扭到腳踝，她只能換鞋繼續跳，並坦言每次跳完，都得坐著喘20分鐘，還發現自己突然流鼻血，豈料擦了半天才發現，原來是現場製造氣勢的紅色煙霧惹的禍，虛驚一場。

她說：「當初第一版還覺得簡單要求再帥一點，現在根本覺得我是自己整到自己阿。」而她邀來知名舞蹈老師大目來編舞，要求大目提高舞蹈難度，還提供很多韓國男團的MV，請大目參考。而她第一次跳完舞蹈時，直接攤在舞蹈教室地上，喘到連鼻孔都擴張的程度，懷疑：「天哪，怎麼可能喘成這個樣子？重點是我喘到連話都說不出來。」

她隨後發現一起跳的6位舞蹈老師，個個是氣喘如牛，她才懂該舞的難度、強度，不是一般女生唱跳歌手可以做到的。她現每天都去健身房跑步，訓練肺活量和體力，「唱得好很容易，跳得好很容易，但合起來根本就是天方夜譚，到底蔡依林怎麼辦到的，她根本是神。」

(中時 )