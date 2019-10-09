20歲創作新人習譜予發行首張個人專輯《習習相關》，推出新歌〈啦啦啦〉，她呼籲大家保持心情正向、樂觀，「痛苦過也是一天，開心過也是一天，那何不選擇讓自己天天開心呢」，她表示過去在美國讀書時，有黑暗期，當時因語言不通、要適應學校和生活，加上很想家，壓力很大，每天不忌口的狂吃，身高165公分的她，一度胖到快70公斤。

她坦承高中生活，「就像是一場惡夢」，在某天半夜醒來上廁所，突然看到在走廊上的鏡子，反射出自己的身材，直呼：「我嚇到。」也立刻覺醒，下定決心開始改變生活方式，還赴韓國學舞半年，忌口3餐都吃蔬食健康餐、勤健身運動，成功瘦下15公斤，她分享秘訣：「管住嘴、邁開腿。」

此外，她日前拍攝〈啦啦啦〉MV，當天天空不作美，頻頻下著雨，不過她在現場一唱起〈啦啦啦〉，雨突然就停了，被工作人員封為「太陽之女」。習譜予開心談到很喜歡MV中與樂團一起巡演的橋段，她嚮往有朝一日組樂團，進行公路巡迴演唱，「只要是志同道合熱愛音樂的人在一起，哼著最愛的旋律，懷抱正能量，一定能一起克服種種困難。」

(中時 )