明天是民國108年雙十國慶，前國民黨主席朱立倫明天一早將赴台中市府參加升旗典禮，他今晚提前在臉書發文，面對各界舉辦國慶活動，以「慶祝雙十，我們到底在紀念什麼」為題，提出看法，並提醒明天參加國慶升旗的人，希望能想起，這面旗幟代表的不只是中華民國，更是一份傳承百年，追求民主自由、公平正義的價值理念。

朱立倫在文中表示，彭楚藩、劉復基、楊宏勝這三個名字，不知道有誰記得1911年的10月10日清晨，彭劉楊3人被押到大清國湖廣總督府的東猿門外，斬首處決—3人都在前一天起義事跡敗露後的大搜捕中落網；走到人生終點的這天，也才都20多歲。

他表示，他們的死，迫使革命黨人提前在當晚發動兵變。兩天內，4千多人犧牲，攻下武漢三鎮，吹起辛亥革命的號角。隔年一月，中華民國正式成立；二月，溥儀頒布退位詔書。至此，大清分崩離析，更終結了自秦朝以來兩千多年的帝制。

他指出，今天慶祝雙十，不只是在紀念108年前中華民國的誕生，更是追緬那代人以生命拼搏的價值——追尋一種能落實民主自由、人權憲政，以及經濟機會平等的新秩序。從創建之始，「民國」就不只是一個新朝代，而是一種新典範；是對「亞洲第一個民主共和國」的夢。

朱立倫說，然而一如所悉，這個夢追得艱辛。中華民國誕生後，前方等著的，是近四十年的戰亂。戰後遷台的國民政府又困於戰爭威脅，把憲法允諾的民主人權，再耽擱了四十多年。

他表示，對岸中共創建的政權也高舉「民主」招牌，但70年來，仍維持著以黨領政的集權體制。連當年最早吸納西方思潮，給予國父孫中山先生觀念養分的香港，到今天，仍為了爭取基本的普選，承擔沈重代價。

他指出，2019年的今天，目睹全球民主頓挫、經濟不均，更能領略百多年前那份願景的艱難，與那一代革命者的前瞻勇氣。而回顧過往，也才能時刻自省：有那些理念還未落實？有哪些改革仍須努力？對比今昔，又有哪些觀念已不合時宜，需要創新？

朱立倫表示，明天如果也參加國慶升旗，希望能想起，這面旗幟代表的不只是中華民國，更是一份傳承百年，追求民主自由、公平正義的價值理念。

(中時 )