國慶連假的全台天氣懶人包看這裡。（圖/摘自天氣風險WeatherRisk 臉書）

周四(10日)東北風減弱，各地多雲到晴日夜溫差大，氣象局預報僅花東及恆春半島偶飄雨，清晨南部沿海也有零星雨的機率，午後南部地區及中部山區有小範圍雷陣雨。氣溫方面，晨間會有一些輻射冷卻效應使得氣溫較低，低溫約21至24度間，白天各地高溫則可來到29至33度，日夜溫差最大可達12度，記得注意添加外套。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，周四環境風場為偏東北風，迎風面北部至竹苗地區擴散條件較佳；中部以南位於下風區域，及夜間至上午可能有渦流生成，污染物易累積；午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。

至於民眾關心國慶4天連假天氣，氣象局指出，連假期間（10/10至10/13）天氣大致為多雲到晴，僅花東及恆春半島偶有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有小範圍短暫雷陣雨，晨涼日暖日夜溫差大。

臉書粉專「天氣風險」分析國慶連假4天的天氣如以下，周日（13日）東北風增強，迎風面北部轉多雲，東半部有短暫陣雨。

【北部】涼爽舒適，早晚偏涼（21度-29度）

【中部】日夜溫差大。（23度-32度）

【南部】空氣品質差，山區、恆春半島午後陣雨。（25度-31度）

【東部】多雲為主，周日轉短暫雨。（23-29度）

(中時電子報)