因演出經典恐怖電影《孤兒怨》可怕養女走紅全球的童星伊莎貝拉博爾曼（Isabelle Fuhrman），她在劇中出神入化的演技備受肯定，因缺鈣外表停在小女孩的33歲女子，陰森外表綁著兩根馬尾讓人印象深刻，近期她再度受到討論，原因是《孤兒怨》過了10年，現在的她已經長大成為一位陽光正妹，和劇中的她有天壤之別。

《孤兒怨》可怕養女最後攤牌劇情相當驚悚。（圖／《孤兒怨》電影劇照）

《孤兒怨》電影講述一對夫妻，因蒙受流產的陰影，於是決定認養一名女孩，更可以陪伴另外兩個孩子，結果選上一位外表看似天真善良的女孩，實際上卻沒有想像中單純。尤其是劇情尾端，可怕小女孩艾絲特畫上濃妝，試圖勾引養父，讓人毛骨悚然。

恐怖養女伊莎貝拉博爾曼10年後成陽光正妹。（圖／翻攝自伊莎貝拉博爾曼IG）

伊莎貝拉博爾曼10年後成陽光正妹。（圖／翻攝自伊莎貝拉博爾曼IG）

但10年後這位演技派童星，已經是個22歲正妹，伊莎貝拉（Isabelle Fuhrman）也曾在電影《飢餓遊戲》中參演一角，她更曾透露原本她試鏡的是女主角，但因年紀太輕錯過這個角色，反而讓小珍妮佛獲得世界知名度。

(中時電子報)