土耳其總統艾爾多安於台灣時間9日晚間9點左右宣布，土耳其軍方對敘利亞東北部地區的軍事行動已經展開。

土耳其總統府新聞辦公室主任法赫爾丁 ·阿爾通當天稍早即表示，土耳其部隊即將越過土、敘邊境，進軍敘利亞東北部。

據報導，土耳其部隊將與土國支持的敘利亞反政府武裝「敘利亞自由軍」一起行動。8日凌晨，土國軍方曾對敘利亞和伊拉克邊境地區發動襲擊，意圖阻止庫德族部隊通過這一地區向敘利亞東北部地區提供增援。

根據美方情報，土耳其在土敘邊境集結了5千到1萬名部隊。有官員透露，美方已通知庫德族，土耳其即將發動攻勢。

美國與土耳其對於如何看待敘利亞庫德武裝力量意見分歧。美軍一直與「人民保護部隊」為主力的「敘利亞民主軍」合作，打擊「伊斯蘭國」。土耳其則認為「人民保護部隊」是土耳其叛亂組織庫德族工人黨的分支，是恐怖組織，應加以消滅。

(中時 )