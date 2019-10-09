今年諾貝爾醫學獎得主揭曉，由3位美國和英國的教授共同獲得，他們解開了細胞運用氧氣的謎團，未來有望應用於對抗多種疾病，其中包括癌症。

抗癌再出現新曙光，關鍵就在氧氣。氧氣雖然對人體至關重要，但過去我們對於細胞如何因應氧氣濃度變化，卻一無所知。共同獲獎的美國哈佛大學醫學院教授凱林（William G. Kaelin Jr.）、約翰霍普金斯大學醫學院教授塞門薩（Gregg L. Semenza），以及英國法蘭西斯克里克研究中心臨床研究主任雷克里夫（Sir Peter J. Ratcliffe）揭開了這個謎團，諾貝爾委員會表示，有望為未來對抗貧血、癌症，以及其他疾病的新策略鋪路。

諾貝爾醫學獎評審委員強生（Randall Johnson）表示，就像燃燒蠟燭一樣，所有動物細胞都需要氧氣來得到能量，但能獲得的氧氣量卻不一定：「細胞在像人體這樣的3D結構中，總是獲得不同總量的氧氣。影響的因素包括血流量不一，也可能是組織本身就消耗了很多氧氣，像是我的腦部現在可能就耗費了很多氧氣，跳很快的心臟也消耗很多氧氣……所以細胞必須以非常細緻的調整，來因應氧氣濃度變化，如果調整得不好，甚至可能讓細胞死亡。」

了解了細胞如何適應氧氣濃度後，假使人體必須快速製造紅血球，未來可能有藥物能介入，加速這個過程。（圖片來源：pixabay）

細胞如何因應氧氣濃度變化，和一般人究竟有什麼切身關係？強生進一步解釋：「這能幫助我們研發新的藥物，事實上也正在進行中了，我們能找出各種方式，影響這個最根本的過程。」

簡單來說，透過這3名科學家的研究，我們理解了一旦氧氣濃度降低，細胞如何調節適應的分子機制。所以假使突然發生車禍大量失血，人體必須快速製造紅血球，這時候就有藥物能介入，加速這個過程。相關的應用，還包括抗癌領域。

許多疾病都與氧氣濃度有關，其中包括癌症。獲獎的塞門薩在記者會上表示，癌細胞分裂得非常快速，消耗大量氧氣，讓癌細胞愈來愈缺氧，「我們知道的是，當這些細胞缺氧，它們會啟動基因，讓它們進一步侵略、轉移，以及擴散到全身。」

塞門薩表示，多數化療藥物只能殺死正在分裂中、不缺氧的癌細胞，卻沒有治療方式能針對缺氧的細胞，「我們認為這些缺氧細胞會戰勝化療，重新復活，最終殺死病患。」

塞門薩認為，未來主要目標將是研發能抑制缺氧誘導因子（HIF）活動的藥物，來輔助目前的化療，對於癌細胞已經擴散的病患，能達到更好的治療效果。

如果研發能抑制缺氧誘導因子活動的藥物，有望輔助目前的化療。（圖片來源：pixabay）

缺氧誘導因子在細胞處於低氧狀態時特別穩定，進一步刺激新血管形成，並使癌細胞增生，現在了解了細胞如何適應缺氧環境，就有機會及早出手，以藥物阻止癌細胞繼續大肆侵略。

塞門薩的研究最初是關注紅血球細胞製造，沒想到後來延伸到更廣泛的層面，甚至解開了長久的謎團。包括他在內，這次獲獎的3位教授都同時具有實驗室與臨床經驗，塞門薩認為這相當重要：「必須要有人能站在研究與醫藥的界線，來促進相關研究，最終才得以提升臨床實務。」

資料來源：CBS、Johns Hopkins Medicine、Nobel Prize

(中時電子報)