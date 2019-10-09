張鈞甯近來身陷緋聞風暴，除了被拍到與邱澤車遊夜會，男方第一時間大方認「努力追求中」，她僅以「感謝抬愛」回應，不久後再被爆曖昧帝寶男，對方豪砸700萬請她代言，最後卻遭打槍，被報導暗指她是拜金女。

張鈞甯出席代言活動。b-monster提供

張鈞甯9日出席活動，痛斥帝寶男不實報導是從影以來最大污衊和中傷，哽咽捍衛自己及媽媽的名譽，至於先前對邱澤認愛回應被解讀成「打臉」，她說：「這不是我的本意。」強調目前和邱澤是「工作上的朋友」。

張鈞甯出席代言活動。b-monster提供

她嚴肅地說，媽媽的教育觀念重視道德觀，從工作以來，每份工作都是自己努力來的，不會用這種手法賺代言費，自己也不可能讓帝寶男有誤解空間，「他有打來抱歉，不知為何有這東西出來」，並提到現場不少記者都收過她手寫的卡片，對方說他把那張卡片貼在電腦上，「我們真的就是單純業務上關係，沒有單獨吃飯，也沒有去高級餐廳」。

張鈞甯強調自己的家庭教育有道德觀。粘耿豪攝

她強調，「如果（有人）要追求，不需要請媽媽吃飯或送禮，媽媽喜歡什麼我自己買得起，媽媽在大學教書，要背負這名聲面對學生、朋友，我非常抱歉」，新聞爆發時她在巴黎，憶起媽媽當時心情低落甚至失眠，她哽咽、眼眶含淚說：「做女兒非常不忍。」她爸爸張志銘之前寫信給周刊澄清，張鈞甯說，連累家人很抱歉，但爸爸形容她情緒潰堤 ，張鈞甯否認「不至於潰堤，進這行這麼久了，後來就想處理吧」，她自己靠跑步轉換心情。

張鈞甯出席代言活動。粘耿豪攝

至於邱澤，她誇對方是個對表演和生活都很認真的人，還有聯絡嗎，她說：「沒有特別聯絡。」指邱澤在主演的電影《江湖無難事》滿好看的，希望大家多關心他演的電影。她目前和他是互相認識關係，「女生有人要追是一件蠻開心的事，感情的事本來就要相處，還需要時間認識工作以外的他」。

外界解讀她的「感謝抬愛」是打臉邱澤，「我出道至今任何回應，從來不回踩任何人，也沒有覺得被利用的感覺」。媒體問她「有收到追求動作嗎」？她答：「現在就這樣吧，沒有任何感受。」會找邱澤一起打拳擊嗎？「你們應都有體驗卷吧，可以找他來啊。」邱澤14號生日要不要給生日祝福？她笑說：「大家一起祝他生日快樂吧。」機伶閃過各個敏感問題。

與邱澤還有互動？張鈞甯回：「未來會有，新戲要上。」據知是為了去年底2人合作的《唐人街探案》合體宣傳。會不會讓他繼續追求？她答：「這不是我讓不讓，要看他自己的心情，跟努力無關。」強調媽媽鄭如晴不認識也沒見過邱澤，大家寫她好像有個厲害的媽媽，「不要讓我沒有桃花啦」。

(中時 )